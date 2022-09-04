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Шольц пообещал немцам «пережить эту зиму»

О планах «точно пережить эту зиму» немцам рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заметил, что из-за энергетического кризиса в ФРГ может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств.

Он указал на то, что ни одна из зарубежных поездок Олафа Шольца и главы Министерства экономики Роберта Хабека, совершенных с целью найти альтернативу газу России, не увенчалась успехом, а решение о продлении работы трех оставшихся в стране АЭС до сих пор не принято.

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