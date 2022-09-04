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В Италии заявили о зависимости страны от газа из России

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Global Look Press

Италия не сможет обойтись без газа из России предстоящей зимой, учитывая возможные пики потребления. Об этом ТАСС заявил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

«Мы получали в год из РФ 29 млрд куб. м из общего потребляемого объема в 77 млрд. Меры по экономии позволят снизить потребление на 3 млрд, и это оптимистичная оценка», — отметил Табарелли.

По его словам, сейчас наблюдается сокращение импорта с 40% до 18%, отчего дефицит газа ощущается еще сильнее. Но самая большая проблема появится зимой во время пиков потребления, если газа из России так и не будет, так как страна останется в холоде. Кроме того, будущее Европы и Италии зависит от потребления нефти и газа, а отказ от этих видов топлива является лишь фантазией.

Он добавил, что ситуация с газом в Италии стала трагедией, так как приходится закупаться по большим ценам у Африки, Катара и США. Однако рано или поздно должен прийти день, когда газ будет идти не только по «Северному потоку», но и по «Северному потоку — 2».

3 сентября лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что ответственность за рост цен на энергоносители лежит в том числе на Европе. По словам Сальвини, это происходит при том, что Европа должна защищать граждан и бизнес.

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