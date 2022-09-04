МО Турции сообщило о выходе еще 12 сухогрузов с сельхозпродукцией в рамках зерновой сделки

Минобороны Турции 4 сентября сообщило о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием, передает ТАСС.

«Сегодня утром с Украины вышли еще 12 судов, груженных продовольствием», — сообщили в турецком военном ведомстве.

Там добавили, что вывоз сельхозпродукции из украинских портов портов осуществляется под контролем Совместного координационного центра (СКЦ) по гуманитарному коридору. Координационный центр также досматривает каждое судно перед входом в Босфор.

Отмечается, что аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, направляющихся на Украину.

31 августа сообщалось, что СЦК разрешил выход из украинских портов еще трем судам в рамках продуктовой сделки.

В ООН сообщили, что с Украины экспортировали более 1,2 млн тонн сельхозпродукции.