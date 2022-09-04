Naftemporiki: Греция — один из основных перевозчиков украинского зерна

Греческие судовладельцы играют важную роль в перевозке зерна из украинских портов — примерно 30% судов, которые взяли на себя перевозки, представляют интересы Греции. Об этом сообщает издание Naftemporiki.

Соответствующие подсчеты основаны на официальных данных ООН по приходу и отбытию судов из Украины.

При этом перевозкой зерна, по информации СМИ, сейчас занимаются в основном суда среднего и старшего возраста.

Утверждается, что 21% грузов оказался в Турции, 13% в Южной Корее, 12% в Иране, 11% в Египте, по 6% в Германии и Судане, 5% в Нидерландах.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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