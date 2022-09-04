Лидер оппозиционной немецкой партии ХДС Мерц заявил, что зимой может произойти блэкаут

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о предполагаемом полном блэкауте в Германии будущей зимой. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

По его словам, подобный вариант может произойти, если страна не продлит работу трех оставшихся АЭС.

«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством», — пояснил лидер оппозиционной немецкой партии ХДС.

Как предупредил политик, если Берлин и по идеологическим мотивам продолжит придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале 2023 года стоит ждать блэкаут.

«Самое позднее в августе мы должны были бы побеспокоиться о заказе новых топливных стержней как минимум для трех АЭС...» — добавил Мерц.

В настоящий момент власти Германии занимаются вопросом продления сроков эксплуатации трех последних АЭС. Однако против данного шага выступают «зеленые».

Ранее стало известно, что в Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества.