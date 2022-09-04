Германия может выделить Украине 200 млн евро на программу поддержки внутренних беженцев

Германия намерена направить дополнительные 200 млн евро Украине, предназначающиеся на помощь внутренне перемещенным лицам из-за военных действий в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра экономического сотрудничества и развития Германии Свенью Шульце.

«Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать правительство Украины для помощи о перемещенных лицах. Деньги предназначены на помощь для перемещенных лиц, чтобы они смогли обеспечивать себя всем необходимым»,— пояснила немецкий министр.

В настоящий момент не уточняется, когда Киеву направят дополнительные средства и в какой срок.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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