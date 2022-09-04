Финансист Белогорьев заявил о бессмысленности идеи по ограничению цен на дешевый газ из РФ

Газ из России сейчас является одним из самых дешевых как в Европе, так и в мире, и причин для ограничения цен на него у Евросоюза сейчас нет. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«Грубо говоря, «Газпром» реализует сейчас газ в ЕС в среднем по 500 долларов за тысячу кубометров, при том, что спотовые цены в Европе, начиная с конца июля, держатся выше 2000. В целом, российский газ – по-прежнему один из самых дешевых и в Европе, и в мире», — отметил Белогорьев.

По его словам, Россия не может перенаправить трубопроводный газ на другие рынки по примеру СПГ и нефти, поэтому экономического смысла в подобном ограничении нет. Однако есть бюрократические выгоды, так как Евросоюз уже давно хочет взять под контроль заключение газовых контрактов, а также реализовать свою новую единую платформу по закупке топлива.

Он добавил, что подобные заявления говорят лишь о низком качестве понимания энергорынков среди европейских чиновников. Однако страны Евросоюза не смогут договориться по введению предельных цен на газ из России, так как понимают неэффективность этой меры. Кроме того, это лишь даст очередной повод для «Газпрома» полностью перекрыть поставки тем, кто поддержит эти ограничения.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе.