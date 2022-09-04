Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МЧС Казахстана: один человек погиб в результате пожаров в Костанайской области 07:48
«Урал» подаст жалобу на судейство в матче с «Динамо» 07:45
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов калибра... 07:44
Сериал по «Властелину колец» собрал рекордное для Prime Video число... 07:35
В «Динамо» рассказали о причинах срыва перехода защитника «Рубина» Самошникова 07:32
Daily Shincho: энергокризис вынудил Европу вернуться к нефти и углю 07:23
Остеопат предупредил о смертельной опасности селфи 07:22
Гогниев ждет от «Химок» агрессивного футбола, чтобы все боялись команды как огня 07:19
На севере Казахстана в Костанайской области возобновляется движение поездов 07:18
Экономист Табах заявил, что в мире может сформироваться новая валютная система 07:13

Финансист Белогорьев заявил о бессмысленности идеи по ограничению цен на дешевый газ из РФ

close
100%
Reuters

Газ из России сейчас является одним из самых дешевых как в Европе, так и в мире, и причин для ограничения цен на него у Евросоюза сейчас нет. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«Грубо говоря, «Газпром» реализует сейчас газ в ЕС в среднем по 500 долларов за тысячу кубометров, при том, что спотовые цены в Европе, начиная с конца июля, держатся выше 2000. В целом, российский газ – по-прежнему один из самых дешевых и в Европе, и в мире», — отметил Белогорьев.

По его словам, Россия не может перенаправить трубопроводный газ на другие рынки по примеру СПГ и нефти, поэтому экономического смысла в подобном ограничении нет. Однако есть бюрократические выгоды, так как Евросоюз уже давно хочет взять под контроль заключение газовых контрактов, а также реализовать свою новую единую платформу по закупке топлива.

Он добавил, что подобные заявления говорят лишь о низком качестве понимания энергорынков среди европейских чиновников. Однако страны Евросоюза не смогут договориться по введению предельных цен на газ из России, так как понимают неэффективность этой меры. Кроме того, это лишь даст очередной повод для «Газпрома» полностью перекрыть поставки тем, кто поддержит эти ограничения.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть