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Германия выделит 200 млн евро на помощь вынужденным переселенцам в Украине

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Michael Sohn/AP

Министр развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия выделит вынужденным переселенцам в Украине дополнительные 200 млн евро, сообщает Reuters.

По информации агентства, в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах <...> Деньги пойдут на помочь вынужденным переселенцам в Украине, чтобы они смогли продолжать обеспечивать себя всем необходимым», — заявила Шульце.

По данным Международной организации по миграции ООН, по состоянию на 23 августа около 7 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами в Украине после начала специальной военной операции.

Ранее 12 из 16 федеральных земель в Германии заявили, что у них больше нет мест для украинских беженцев.

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