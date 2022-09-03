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Россиянам посоветовали не ввозить в страну более $10 тысяч наличными из-за рубежа

Аналитик Тростьянский порекомендовал россиянам не ввозить в страну более $10 тыс. наличными

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Depositphotos

Заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский посоветовал россиянам не ввозить в страну более $10 тыс. наличными, пишет агентство «Прайм».

По его словам, россияне могут пытаться ввозить на территорию страны наличную валюту недружественных стран на фоне ограничений на операции с такими деньгами внутри страны, чтобы создать «подушку безопасности».

Тростьянский предупредил, что на границе сотрудники таможни могут досмотреть имущество пассажиров. При перевозке свыше $10 тыс. эти деньги надо будет задекларировать. Кроме того, почти любые действия с валютой выльются в высокие комиссии при использовании на территории России.

«Ввозить наличную валюту в больших объемах едва ли имеет смысл в условиях, когда многие банки вводят не только комиссию за хранение валютных остатков, но и за зачисление их на счет», — сказал эксперт.  

В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ решил продлить в сентябре ограничения на выдачу иностранной наличной валюты. Но, по ее словам, доллары продолжат обращение в России даже при апокалиптичном сценарии.

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