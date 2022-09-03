Правительство РФ выделило 10,3 млрд рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Правительство России выделило более 10,3 млрд рублей из резервного фонда на социальные выплаты гражданам Донецкой, Луганской народных республик, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию. Это следует из постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила представления иных малобюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.

Выплаты беженцам были установлены указом президента России Владимиром Путиным от 27 августа «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и прибывшим на территорию РФ».

Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля, отмечает в документе.

Как ранее заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, постановлением правительства также предусмотрены единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребенка.

По его словам, эти выплаты позволят помочь людям в непростой для них момент, а также дадут им минимальную финансовую поддержку для выстраивания дальнейшей жизни.