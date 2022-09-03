Минфин Украины: половину дохода госбюджета страны в августе составили западные гранты

В общий фонд государственного бюджета Украины в августе 2022 года поступило 204,6 млрд гривен, из которых 109,7 млрд — это помощь западных стран в виде грантов. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Из 204,6 млрд гривен доходов госбюджета Украины в августе 109,7 млрд — это западная помощь в виде грантов», — сказано в сообщении.

Ранее 3 сентября в пресс-службе Минфина Украины сообщили, что среди международных кредитно-финансовых организаций Международный банк реконструкции и развития (основное кредитное учреждение Всемирного банка) является вторым, после Международного валютного фонда (МВФ), кредитором Украины.

Уточняется, что за 30 лет Всемирный банк утвердил для Украины 70 займов на общую сумму более $14,4 млрд и €2,1 млрд. На сегодняшний день Киев получил из этих денег $11,8 млрд и €1,2 млрд.

В июле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценили в $750 млрд, а его основным источником должны стать конфискованные активы России.

Затем в августе президент Украины Владимир Зеленский поднял планку трат на восстановление Украины до $800 млрд.