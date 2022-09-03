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Во французском Минфине заявили о намерении сдерживать рост тарифов на электроэнергию

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Французские власти планируют сдерживать рост тарифов на электроэнергию. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Габриэль Атталь.

«Мы сохраним систему ограничения роста тарифов в 2023 году», — сказал Атталь.

Министр отметил, эта мера является одним из безусловных требований при подготовке бюджета на 2023 год. По словам Атталя, власти республики хотят найти баланс между защитой населения от повышения тарифов и обеспечением устойчивости государственной экономики.

Чиновник добавил, что с помощью сдерживания тарифов в 2022 году рост цен на энергию составил всего 4%. Если бы правительство не пошло на такие шаги, повышение бы могло составить до 40%. А если в 2023 году политику сдерживания цен не продолжат, то счета за электричество вырастут до 100%.

В конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция сохранит ограничения на цены на электроэнергию в следующем году, чтобы защитить домохозяйства от стремительного роста тарифов.

До этого агентство Bloomberg написало, что цены на электроэнергию во Франции «на год вперед» впервые в истории превысили отметку €1 тыс. за мВт/ч.

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