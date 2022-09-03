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В МИД Венгрии назвали «Турецкий поток» единственным надежным газопроводом

Глава МИД Венгрии Сийярто: сейчас «Турецкий поток» является единственным надежным газопроводом

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в настоящее время единственным надежным источником газа является трубопровод «Турецкий поток». Его цитирует РИА «Новости».

«Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы – сербы, венгры, болгары и турки не были бы достаточно храбрыми и не выстояли бы под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили бы «Турецкий поток», сейчас бы у нас были большие проблемы. Потому что сейчас «Турецкий поток», который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод», — сказал министр.

Он указал, что «в других газопроводах происходят перерывы» и уменьшение объемов поставок, но «Турецкий поток» «полностью надежен».

«Так что считаю, что мы достигли большого успеха, так как были достаточно храбры в своем решении построить этот газопровод», — отметил дипломат.

31 августа Сийярто сообщил, что Венгрия подписала договор с «Газпромом» о поставке по 5,8 млн кубометров газа в день сверх контракта.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.

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