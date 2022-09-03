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Президент Алиев: Азербайджан не намерен конкурировать с Россией на газовом рынке Европы

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РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не ставит перед собой цель конкурировать с Москвой на газовом рынке Европы. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore, передает РИА «Новости».

«Хочу отметить один важный момент, что мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы», — сказал он.

По словам Алиева, у Азербайджана есть своя ниша на этом рынке.

Ранее Алиев заявил, что Баку планирует удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

В июле пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи сообщал, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Евросоюз (ЕС) до 12 млрд кубометров к 2023 году.

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