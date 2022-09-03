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Лидер партии в Италии заявил, что Европа ответственна за повышение цен на энергоносители

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Global Look Press

Лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что ответственность за рост цен на энергоносители лежит в том числе на Европе. Об этом сообщает Ansa.

«Европа также несет ответственность за этот рост (цен на энергоносители. — «Газета.Ru») со своей идеологически мотивированной «зеленой» повесткой, санкциями в отношении России», — сказал он.

По словам Сальвини, это происходит притом, что Европа должна защищать граждан и бизнес.

Ранее Сальвини заявил, что правительству Италии в будущем придется нормировать потребление газа и света, если цена природного топлива не снизится.

Он отметил, что нормирование нужно будет начать с предприятий, и этого хотелось бы избежать. Однако у Италии нет действующих ядерных реакторов как у Франции, и поэтому страна вынуждена импортировать энергию за рубежом.

26 августа сообщалось, что цена газа в Европе почти достигла $3 400 за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года.

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