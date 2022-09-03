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Британским чиновникам посоветовали запастись копировальной бумагой

FT: чиновники в Британии могут вернуться к использованию копирки на фоне энергокризиса

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании госслужащие могут вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве из-за нарастающего энергетического кризиса в стране. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что чиновникам правительства Соединенного Королевства «посоветовали держать копировальную бумагу в резерве» из-за того, что в стране может произойти «отключение электроэнергии, из-за которого офисы останутся без электричества на несколько дней».

«Идея заключается в том, что люди будут бегать туда-сюда по Уайтхоллу (правительству), раздавая копии документов коллегам из других департаментов или агентств, чтобы поддерживать с ними связь <...> Все это связано с решением проблем, как поддерживать связь в правительстве в случае кризиса», — сказал газете один из источников.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в результате энергетического кризиса могут запретить населению готовить еду до 8 часов вечера, при этом пабы будут работать только до 9 вечера.

До этого уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что последующие месяцы будут весьма тяжелыми для жителей страны, а счета за электроэнергию побьют все рекорды.

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