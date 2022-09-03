Глава Минфина Франции Ле Мэр заявил о готовности страны работать над потолком цен на газ

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция готова работать над установлением потолка цен на газ. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

«Чтобы опустились цены на газ, мы видим в приоритете для себя осуществление общих закупок. Это позволило бы иметь больше влияния с коммерческой точки зрения на страны-поставщики. Второе решение — диверсификация поставок, в том числе за счет строительства терминалов СПГ. Третье решение — потолок цен», — сказал министр.

Кроме того, Ле Мэр считает, что санкции против России имеют «должное» влияние на российскую экономику. По его словам, они «будут еще более действенны в долгосрочной перспективе».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе.

По ее словам, такие меры помогут дать отпор попыткам президента России Владимира Путина манипулировать европейским энергетическим рынком.