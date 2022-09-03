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«Газпром»: Siemens обнаружила неисправности на «Северном потоке», но ремонтировать негде

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Hannibal Hanschke/Reuters

Компания Siemens нашла поломки на газопроводе «Северный поток», но ремонтировать их негде. Об это сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

В «Газпроме» отметили, что Siemens участвует в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом.

«Обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять», — говорится в сообщении российской энергетической компании.

2 сентября в «Газпроме» заявили, что транспортировка газа по «Северному потоку» приостановлена на неопределенный срок, так как были выявлены неисправности. Газопровод не запустят до устранения замечаний к работе оборудования. Отмечалось, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.

В Siemens Energy отметили, что в настоящий момент компания не занимается техобслуживанием газопровода, но не исключает своего участия в технических работах в дальнейшем.

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