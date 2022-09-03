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«Газпром» продолжает подавать газ в Европу через «Суджу» в размере 42,7 млн кубометров

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Gleb Garanich/Reuters

«Газпром» подает газ для Европы через Украину в размере 42,7 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа». Об этом заявил представитель российской компании, передает ТАСС.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа» — 42,7 млн куб. м на 3 сентября», — отметил представитель компании.

По его словам, заявка на поставку через станцию «Сохрановка» отклонена со стороны Украины. При этом днем ранее поставки были на уровне 41,3 млн кубометров.

На сегодняшний день поставки через Украину являются единственным маршрутом для газа из России в Европу, так как прокачка по «Северному потоку» остановилась.

2 сентября руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК считает решение не возобновлять работу «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом» и подтверждением «ненадежности Российской Федерации как поставщика». По его словам, заявление «Газпрома» о закрытии газопровода под надуманными предлогами является подтверждением ненадежности компании как поставщика газа.

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