Глава Uniper допустил увеличение размера сбора за газ для потребителей в Германии

Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не исключается увеличение размера надбавки за газ для потребителей в Германии. Об этом сообщается в эфире ZDF.

Данная надбавка может обеспечивать надежность энергоснабжения.

«Прежде всего можно сказать, что сбор за газ способствует обеспечению надежности поставок», — уточнил Маубах.

По его словам, сейчас нет понимания, требуется ли увеличивать данный сбор.

«Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа», — обратил внимание глава организации.

С 1 октября в ФРГ ожидается введение сбора за электроэнергию с потребителей в Германии в размере 2,419 евроцента за кВт*ч. Потребители газа в стране по закону оплачивают расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. Сбор будет действовать до марта 2024 года.