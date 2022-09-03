Власти Баварии опасаются нехватки газа в Германии зимой

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что из-за энергетического кризиса в Германии может упасть уровень жизни целых слоев населения, а также произойти волна банкротств. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Bild.

Зедер признался, что ни одна из зарубежных поездок канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Министерства экономики Роберта Хабека, которые были совершены с целью найти альтернативу газу из России, не увенчалась успехом, а решение о продлении работы трех оставшихся в Германии атомных электростанций до сих пор не принято.

«Поскольку нет эффективного пакета мер по облегчению бремени, грозят падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса», — считает он.

Баварский премьер также отметил, что не знает, на чем основано утверждение Шольца о том, что Германия хорошо подготовлена к зиме.

«Не хватает газа и энергии. Если уровень заполненности газохранилищ как раз на юге страны значительно не удастся повысить, то на зиму газа не хватит», — сказал Зедер.

Ранее глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличение сбора за электроэнергию с жителей страны из-за роста цен на газовых рынках.