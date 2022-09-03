Средняя цена на газ в Европе выросла более чем на треть в августе

Средняя расчетная цена газа в Европе в августе подскочила на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газовые фьючерсы с поставкой на сентябрь в начале августа торговались на уровне $2100 за тысячу кубометров. Однако с 15 августа котировки впервые за пять месяцев превысили $2400. А уже 19 августа заявление компании «Газпром» о приостановке «Северного потока» на три дня спровоцировало рост цен на газ почти на 8%, до $2700 за тысячу кубометров. Через неделю газ торговался по $3500, приблизившись к историческому максимуму в $3892.

Позже цены на газ стали снижаться, и за несколько дней газовые фьючерсы упали более чем на $1000. Однако даже текущие показатели цен на газ в Европе в десять раз больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее в субботу глава Евросовета Шарль Мишель посчитал, что Еврокомиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на резкий рост цен на газ и электроэнергию. Он отметил, что Евросовет впервые затронул вопрос цен на энергоносители почти год назад и позже неоднократно возвращался к этой теме. По словам Мишеля, в адрес Еврокомиссии было несколько просьб внести конкретные предложения, но ответа не последовало.