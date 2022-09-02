Эксперт заявил, что бюджет России не пострадает из-за введения «потолка цен» на нефть

В случае принятия инициативы западных стран о введении «потолка цен» на российскую нефть, национальный бюджет ощутит недолгие и незначительные последствия. Такое мнение в разговоре с агентством «Прайм» выразил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго», — полагает Журавлев.

Руководитель Института региональных проблем выразил сомнение, что инициативу Запада реализуют. Он считает, что «Европа будет покупать по-другому, хитро».

Журавлев назвал фактом сокращение поставок российского сырья, а их прекращение — маловероятным исходом событий. По его мнению, западные страны не смогут обойтись без российской нефти, поскольку переориентировать поставки будет сложно. У тех же стран Африки нет денег для работы над поиском и организацией новых месторождений.

Ранее 2 сентября сообщалось, что министры стран-участников альянса G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США) договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Предельная цена на топливо будет объявляться публично «в ясной и прозрачной манере», ее можно будет пересматривать в зависимости от технических данных.

Затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что Вашингтон и союзники попробуют в ближайшем будущем определить потолок цены на российскую нефть.