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В ЕК прокомментировали отключение «Северного потока» на неопределенный срок

В ЕК назвали «цинизмом» решение не включать «Северный поток» из-за неисправностей

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Reuters

Руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК считает решение не возобновлять работу «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом» и подтверждением «ненадежности Российской Федерации как поставщика». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заявление «Газпрома» о закрытии газопровода под надуманными предлогами является подтверждением ненадежности компании как поставщика газа.

«Это также подтверждение цинизма РФ, которая предпочитает жечь газ в факелах (вместо) исполнения контрактных обязательств (перед ЕС)», — заявил Мамер.

Ранее стало известно, что «Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток», на турбине выявлен ряд протечек. До устранения замечаний магистраль полностью остановлена. Ранее из Еврокомиссии начали поступать сигналы о возможном введении потолка цен на российский газ, поступающий в Европу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого агентство Bloomberg утверждало, что поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности. Это произойдет после завершения планового ремонта трубопровода.

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