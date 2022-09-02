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ФОМ: 25% россиян ожидают, что в ближайший год их материальное положение улучшится

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Четверть россиян выразили надежду на улучшение своего материального положения в ближайший год. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет РИА «Новости».

13% участников исследования считают, что их финансовое состояние ухудшится за год. Еще 39% респондентов полагают, что по части финансов их жизнь не изменится в ближайшее время.

58% россиян на сегодняшний день оценили свое материальное положение как среднее, 22% — как хорошее, еще 19% назвали его плохим.

По данным опроса ФОМ, 14% опрощенных россиян сказали, что их финансовое положение улучшилось за последние три месяца. 24% участников опроса сказали, что их материальное положение ухудшилось, у 61% практически ничего не изменилось по финансовой линии.

Исследование проводили с 19 по 21 августа. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства.

В апреле сообщалось, что, несмотря на санкции, введенные странами Запада и США в отношении России, около трети граждан России ожидают роста доходов в 2022 году.

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