Минсельхоз: Россия готова экспортировать во втором полугодии до 30 млн тонн зерна

Россия с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Минсельхоза.

«Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн тонн зерна», — отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что Россия — одна из немногих стран в мире, которой удастся в 2022 году нарастить объемы сельхозпроизводства практически по всем направлениям. Государство сможет полностью закрыть потребности на внутреннем рынке и оказать помощь в борьбе с мировым голодом.

В первой половине августа директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн.

В мае президент России Владимир Путин говорил, что в стране в 2022 году ожидают рекордный урожай зерна. По его словам, предварительно, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».