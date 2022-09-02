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Германия уменьшила объем экспорта в Россию в июле больше чем на 15%

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Объем поставок Германии в Россию в июле 2022 года сократился на 15,1% по сравнению с июнем текущего года. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) на своем сайте.

Уточняется, что в середине лета немецкая сторона экспортировала в Россию продукции на €1 млрд. Москва же отправила в Германию продукции на €2,9 млрд. Сокращение объемов импорта в этом случае составило 17,4%.

Совокупный объем немецкого экспорта уменьшился в июле на 2,1%, до €131,3 млрд, объем ввоза товаров в страну сократился на 1,5%, до €125,9 млрд. В годовом выражении общий объем продаж за границу со стороны Германии вырос на 14,3%, импорт взлетел на 29,3%.

Берлин зафиксировал профицит внешнеторгового баланса по итогам июля 2022 года в размере €5,4 млрд. В июне внешнеторговый профицит был равен €6,2 млрд, в прошлом году — €17,5 млрд.

В июле пресс-служба Destatis сообщала, что Германия нарастила экспорт в Россию на 29,4% в мае, до €1 млрд после серьезного падения в марте и апреле.

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