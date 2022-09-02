Экс-чиновник США Ситтон: лимитирование цен на российскую нефть дестабилизирует весь рынок

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон заявил, что стремление США и союзников установить потолок цен на российскую нефть может привести к дестабилизации всего рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизирует. Если я могу купить российскую нефть по $60 за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще», — заявил Ситтон.

По его мнению, вслед за дестабилизацией рынка последует снижение инвестиций в нефтяной сектор. Ситтон утверждает, что инвесторы откажутся продолжать вкладывать средства в производство нефти, поскольку появится возможность приобретать дешевую нефть из Российской Федерации.

Ранее главы министерств финансов стран G7 подтвердили план о намерении запретить морскую транспортировку российской нефти. Условием для введения запрета может стать продажа нефти из РФ по ценам выше введенных Западом.