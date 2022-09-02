Курс гривны в ДНР и ЛНР при наличных расчетах снизили с 1,5 до 1,25 рубля за гривну

Стоимость украинской гривны на территории Донецкой (ДНР) и Луганской Народных Республик (ЛНР) снизили при условии проведения наличных расчетов. Об этом свидетельствуют указ главы ДНР Дениса Пушилина и правительства ЛНР.

Валюта региона теперь стоит не 1,5 рубля, а 1,25 рубля за гривну.

В конце июня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому курс гривны на территории республики при наличных расчетах снизили с 2 до 1,5 рублей за гривну.

В конце июля сообщалось, что Национальный банк Украины девальвировал гривну на 25% по отношению к американской валюте. Причиной назвали изменение «фундаментальных характеристик экономики» страны. Тогда курс опустился до 36,5686 гривны за доллар США. По замыслу регулятора, коррекция обменного курса должна была увеличить продажу валютной выручки экспортерами и сократить любую спекуляцию участников рынка.

На 2 сентября 1 гривна равна $0,02 и 1,64 рубля.

В конце августа в аналитическом центре НАФИ (Национального агентства финансовых исследований) сообщили, что с весны 2022 года интерес россиян к изменениям курса иностранных валют постепенно снижался.