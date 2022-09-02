Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бывшая жена Майкла Джексона призналась, что чувствует вину в смерти певца 17:41
Иран в Красном море захватил два беспилотника США 17:39
США проведут первый совместный саммит с островными государствами Тихого океана 17:39
Актриса Проклова рассказала, что продолжает медикаментозное лечение после инсульта 17:38
Американские биологи разрабатывают метод запретить долгоносикам спариваться 17:38
Легенда НХЛ Флери назвал капитана «Вашингтона» Овечкина одним... 17:36
42-летняя певица Слава показала фигуру после пластики 17:35
Германия уменьшила объем экспорта в Россию в июле больше чем на 15% 17:29
Эксперт по лжи усомнился в отсутствии отношений между Прилучным и Карпович 17:28
Nokia представила сделанный из мусора смартфон 17:27

Глава Минэнерго: санкции Запада против России провоцируют перебои в энергопоставках

close
100%
Павел Быркин/РИА «Новости»

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что санкции западных стран в отношении России вызвали перебои в поставках энергоносителей и рост мировых цен на них. Об этом глава Минэнерго заявил на встрече министров энергетики стран-членов G20, пишет агентство «Прайм».

По его словам, в сложившихся условиях Москва делает все необходимое для исполнения своих обязательств по поставкам топлива, а также диверсифицирует экспорт. Шульгинов отметил, что справиться с мировым энергетическим кризисом можно исключительно при условии восстановления естественных цепочек поставок топлива.

«Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин. В первую очередь это восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энергоклиматической политики», — сказал министр.

Шульгинов добавил, что в настоящее время ключевой задачей для России является обеспечение потребностей внутреннего рынка и поддержание стабильных отношений с надежными партнерами.

Ранее 2 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным решением» возможное введение ограничений цен на нефть из РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть