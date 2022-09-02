Глава Минэнерго: санкции Запада против России провоцируют перебои в энергопоставках

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что санкции западных стран в отношении России вызвали перебои в поставках энергоносителей и рост мировых цен на них. Об этом глава Минэнерго заявил на встрече министров энергетики стран-членов G20, пишет агентство «Прайм».

По его словам, в сложившихся условиях Москва делает все необходимое для исполнения своих обязательств по поставкам топлива, а также диверсифицирует экспорт. Шульгинов отметил, что справиться с мировым энергетическим кризисом можно исключительно при условии восстановления естественных цепочек поставок топлива.

«Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин. В первую очередь это восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энергоклиматической политики», — сказал министр.

Шульгинов добавил, что в настоящее время ключевой задачей для России является обеспечение потребностей внутреннего рынка и поддержание стабильных отношений с надежными партнерами.

Ранее 2 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным решением» возможное введение ограничений цен на нефть из РФ.