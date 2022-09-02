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Еврокомиссия может призвать страны ЕС к снижению использования электричества

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) планирует устроить реформу рынка электроэнергии Евросоюза, добившись ввода потолка цен на электричество. Об этом сообщило брюссельское издание EURactiv.

Предполагается, что организация потребует от стран сообщества системных мер по сокращению потребления электроэнергии.

«Еврокомиссия предлагает три ключевые меры, чтобы смягчить удар высоких цен по потребителям и экономике. Во-первых, призвать к снижению использования электричества», — уточнили в публикации.

Вторым вероятным решением по борьбе с кризисом может стать введение потолка цен на электроэнергию, которая вырабатывается с помощью альтернативных источников и АЭС.

Третьей инициативой может выступить создание целевых мер поддержки наименее обеспеченных слоев населения.

Цены на газ и электроэнергию достигли рекордных уровней в 2021 году. Ожидается, что они останутся высокими до конца 2022 года.

При этом уже существует цель по сокращению потребления газа в ЕС на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года.

Ранее власти Германии предложили выплачивать премии производителям электроэнергии для стабилизации цен.

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