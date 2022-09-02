Глава Минэкономразвития Решетников: России удалось избежать финансовой дестабилизации

Ситуация в экономике складывается лучше ожиданий, России удалось избежать дестабилизации финансовой системы в связи с международными санкциями. Слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова приводит «Лента.ру».

Решетников отметил, что текущие экономические показатели лучше, чем прогнозировалось в начале весны 2022 года. За второй квартал объем ВВП России сократился только на 4%.

«Удалось поддержать экономическую активность, сдержать рост цен, не допустить дестабилизации финансовой системы и резкого сжатия экономики», — отметил Решетников.

В то же время на рынке труда сохраняются определенные риски. Однако ситуация на данный момент остается на стабильном уровне, заключил глава Минэкономразвития.

31 августа Счетная палата подготовила доклад об исполнении федерального бюджета за первую половину года. В документе говорилось, что инфляция является одним из основных рисков для экономики России в 2022 году. Однако после прохождения пика в начале мая к концу июня рост цен замедлился до 15,9% в годовом выражении.