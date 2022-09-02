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Песков счел «абсурдной» идею ограничения цен на российскую нефть

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным решением» возможное введение ограничений цен на нефть из РФ.

По словам представителя Кремля, антироссийские меры вызвали глубокий кризис в европейских странах, где в настоящее время «лихорадит» энергетические рынки. Это привело к тому, что европейцы за большие деньги приобретают сжиженный газ у США. Таким образом американские компании богатеют, а налогоплательщики в Евросоюзе беднеют.

«Посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений (решение об ограничении цен на нефть из РФ. — «Газета.Ru»)», — сказал Песков.

Он также добавил, что принятие решения о введении ограничений цен на нефть из России приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков. При этом в Кремле просчитывают все варианты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут на них потолок цен. По его словам, инициатива о введении ограничений в отношении российской нефти является «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы отрасли».

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