Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бывшего депутата Госдумы дисквалифицировали за покупку допинга 14:37
Медведев: в Европе «просто не будет» газа из России в случае... 14:34
В зверском убийстве 85-летнего пенсионера в Москве призналась его 16-летняя... 14:33
Житель Улан-Удэ объяснил «переутомлением на работе» убийство случайного прохожего 14:32
В Харьковской области начали выдавать российские номера с кодом региона 188 14:32
Российские торговые центры подали иски к владельцу Zara и Massimo Dutti... 14:28
Тейлор Свифт сыграет антагонистку в сиквеле «Круэллы» 14:26
Зеленский лишил гражданства десятерых граждан Украины, включая пять детей 14:26
«Лучше куплю на рынке»: Прохор Шаляпин возмутился ценам на одежду российских... 14:22
Жизель Бюндхен уехала от мужа Тома Брэди из-за того, что он не вышел на пенсию 14:20

Песков: Россия будет поставлять нефть в страны, работающие на рыночных условиях

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга, как власти РФ готовятся к возможному введению потолка цен на энергоресурсы.

По словам Пескова, те страны. которые, возможно, введут потолок цен на нефть, не будут получать российскую нефть.

«Можно лаконично напомнить вчерашнее заявление вице-премьера Новака. Вы знаете, что именно Новак ведет контакты по линии ОПЕК, плюс контакты, связанные с нефтяной тематикой. Вчера однозначно и четко он заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — пояснил Песков.

На вопрос журналиста, куда нефть пойдет в таком случае, Песков добавил, что нефть будут экспортировать по «альтернативным направлениям» — в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

«Их гораздо больше, чем прежде», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков говорил, что надежная работа системы газопровода «Северный поток» находится под угрозой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть