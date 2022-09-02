Песков: Россия будет поставлять нефть в страны, работающие на рыночных условиях

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга, как власти РФ готовятся к возможному введению потолка цен на энергоресурсы.

По словам Пескова, те страны. которые, возможно, введут потолок цен на нефть, не будут получать российскую нефть.

«Можно лаконично напомнить вчерашнее заявление вице-премьера Новака. Вы знаете, что именно Новак ведет контакты по линии ОПЕК, плюс контакты, связанные с нефтяной тематикой. Вчера однозначно и четко он заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — пояснил Песков.

На вопрос журналиста, куда нефть пойдет в таком случае, Песков добавил, что нефть будут экспортировать по «альтернативным направлениям» — в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

«Их гораздо больше, чем прежде», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков говорил, что надежная работа системы газопровода «Северный поток» находится под угрозой.