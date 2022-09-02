В Турции считают, что выживание Европы в предстоящей зиме зависит от России

Обозреватель турецкого издания Anadolu Agency Овунк Кулу обратил внимание, что страны ЕС не смогут долго продержаться без поставок российского газа даже с учетом текущих запасов голубого топлива.

Согласно данным GIE, подземные хранилища общим объемом 113 млрд кубометров заполнены на 80%. Однако Кулу призывает Брюссель не слишком обольщаться по этому поводу.

Дело в том, что ежегодно страны Евросоюза потребляют порядка 400 млрд кубометров газа, при этом подземные хранилища вмещают в себя не более 25% от этого объема. Исходя из этого, без поставок стабильных российского газа имеющиеся запасы иссякнут очень быстро.

«Даже если бы хранилища газа могли быть заполнены полностью, этого хватило бы европейским странам в лучшем случае на три месяца, особенно крупным экономикам, таким как Германия, где промышленное потребление газа и бытовое потребление выше, чем в других странах ЕС», – цитирует обозревателя Общественная служба новостей.