Власти Германии предложили выплачивать премии производителям электроэнергии для стабилизации цен

Представители партии бундестага «Христианско-демократический союз» (ХДС) во главе с Томасом Хейльманом предложили выплачивать немецким производителям премии за большую выработку электроэнергии. Эта мера поспособствует снижению стоимости энергии на оптовом рынке, сообщает Spiegel.

«Парламентарии, возглавляемые депутатом ХДС в Берлине Томасом Хейльманом, хотят создать систему премий, которая будет влиять на цены на различные виды производства электроэнергии на оптовых рынках», — говорится в материале.

Данное предложение вписывается в планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по реформе энергетического рынка Евросоюза. Вслед за ростом цен на газ конечных потребителей в Германии обеспокоило резкое повышение стоимости электроэнергии.

Цены в этом сегменте рынка на прошлой неделе достигли рекордного показателя €700 за мВт/ч. Многие клиенты коммунальных компаний в Германии заявляют, что поставщики «тепла» предупредили их о повышении тарифов осенью 2022 года.

В Европе не только жители Германии столкнулись с ростом цен на электроэнергию. 1 сентября глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен заявил, что местные поставщики энергии увеличили стоимость в 10-12 раз.

Розничные энергопоставщики в октябре будут повышать тарифы по бессрочным контрактам на 58-130%. Средняя стоимость кВт/ч электроэнергии для конечных потребителей составит от 23,21 евроцента (14 рублей) до 33 евроцентов (20 рублей).