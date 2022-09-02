Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Сургуте подросток случайно выстрелил в живот 13-летнему другу 13:05
В Тосно мужчина едва не убил 11-месячного сына, накормив его антидепрессантами 13:04
49-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фотографию в купальнике 13:03
Владелец конкурса «Мисс Вселенная» пытается его продать за $20 млн 13:03
В ростовском МРЭО потеряли автомобиль, который женщина привезла ставить на учет 13:02
В Кремле прокомментировали нападение на вице-президента Аргентины Киршнер 13:02
В WWF ответили на обвинения спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова... 13:01
Пушилин призвал «освободить все русские города» 13:01
В Таиланде откроется центр по ремонту российских вертолетов 13:00
Разорвавший сегодня контракт со «Спартаком» игрок переходит в другой клуб РПЛ 12:58

Власти Германии предложили выплачивать премии производителям электроэнергии для стабилизации цен

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Представители партии бундестага «Христианско-демократический союз» (ХДС) во главе с Томасом Хейльманом предложили выплачивать немецким производителям премии за большую выработку электроэнергии. Эта мера поспособствует снижению стоимости энергии на оптовом рынке, сообщает Spiegel.

«Парламентарии, возглавляемые депутатом ХДС в Берлине Томасом Хейльманом, хотят создать систему премий, которая будет влиять на цены на различные виды производства электроэнергии на оптовых рынках», — говорится в материале.

Данное предложение вписывается в планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по реформе энергетического рынка Евросоюза. Вслед за ростом цен на газ конечных потребителей в Германии обеспокоило резкое повышение стоимости электроэнергии.

Цены в этом сегменте рынка на прошлой неделе достигли рекордного показателя €700 за мВт/ч. Многие клиенты коммунальных компаний в Германии заявляют, что поставщики «тепла» предупредили их о повышении тарифов осенью 2022 года.

В Европе не только жители Германии столкнулись с ростом цен на электроэнергию. 1 сентября глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен заявил, что местные поставщики энергии увеличили стоимость в 10-12 раз.

Розничные энергопоставщики в октябре будут повышать тарифы по бессрочным контрактам на 58-130%. Средняя стоимость кВт/ч электроэнергии для конечных потребителей составит от 23,21 евроцента (14 рублей) до 33 евроцентов (20 рублей).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть