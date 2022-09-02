Reuters: страны G7 одобрят 2 сентября план по установлению предела цены на нефть из РФ

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) согласуют план об ограничении цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это может произойти 2 сентября.

Об этом же сообщала газета The Wall Street Journal. Источники издания отмечали, что также план предполагает введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные в РФ.

Посольство РФ призвало США отказаться от идеи об ограничении цен на российскую нефть.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем государствам, которые введут лимит цен на них.