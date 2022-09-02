Эксперт Белова: введение «ценового потолка» на газ в ЕС приведет к остановке поставок от «Газпрома»

«Газпром» может прекратить поставки топлива в страны Евросоюза, если европейские страны введут ценовой коридор на российские энергоресурсы. Слова директора по исследованиям компании Vygon Consulting Марии Беловой приводит «РИА Новости».

Позиция российской стороны по планам стран G7 ввести предельную цену на нефть была отрицательной. Подобной реакции можно ожидать и от «Газпрома» в случае, если аналогичные меры по газу примут в ЕС, отметила она.

«Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, «Газпром» перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа», — заявила Белова.

По ее словам, мера по вводу ценового коридора на российский газ в ЕС прорабатывается с лета 2022 года. Однако многие компании-покупатели топлива «Газпрома» в настоящее время выступают против данной инициативы, заключила она.

1 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем государствам, которые введут лимит цен на них. По его словам, российские экспортеры не собираются работать на «нерыночный условиях». В то же время введение ценового коридора на энергоресурсы рискует подорвать и разрушить рынок.