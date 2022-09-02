Россиян расстроила «одинокая» шоколадка Twix в упаковке

Пользователей рунета расстроило фото «одинокой» палочки Twix в упаковке. Снимок с находкой в супермаркете опубликовал блогер Артем Дерягин в своем аккаунте в Twitter.

«Мы молчали на девятке яиц. Мы держались при пиве 0,45. Мы стерпели 900 грамм вместо килограмма. Но это…» — иронично прокомментировал публикацию автор снимка.

В комментариях пользователи начали иронизировать над новинкой.

Два одинаковых батончика в упаковке были «визитной карточкой» шоколадки. «Противостояние» двух палочек, якобы производящиеся на разных заводах, легло в основу рекламной компании марки, которая предлагает покупателям оценить, «какой из батончиков, левый или правый, вкуснее».

«Они окончательно разругались с заводом по производству второй палочки?» — поинтересовалась одна пользовательница сети.

Одни предположили, что одна из палочек производилась на российском заводе, который пришлось закрыть, другие заявили, что «одиночке» необходимо найти пару.

Также комментаторы дали ироничное новое название для шоколадки — Onix или «Уникс».

Возможно, появление нестандартного формата упаковки являлось «разовой акцией», которая навела шума в рунете.

В июне сообщалось, что кондитерские изделия оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где с начала года было зафиксировано сокращение производства.