Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще восьми судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще восьми судов. Они должны вывезти 158 075 тонн продовольствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение СКЦ.

Так, сухогрузы Nord Virgo и Fulmar S выйдут из порта Южный. Они направятся в Китай и Болгарию с целью доставки 62 340 тонн кукурузы и 9 835 тонн подсолнечного жмыха соответственно.

В свою очередь сухогрузы Mubariz Ibrahimov и Stella Gs выйдут из Одессы в Турцию и Израиль с 6 600 тоннами подсолнечного масла и 30 300 тоннами кукурузы.

Судно Katsuyama выйдет из Черноморска и доставит в Индию 21 тыс. тонн подсолнечного масла. Оттуда же выйдет судно Mavka и доставит в Румынию 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла, а сухогруз Spring привезет в Турцию 8,5 тыс. тонн пшеницы. Из Черноморска также отправится Ganga Star во Францию с 7 тыс. тонн рапса.

Все суда должны отправиться 2 сентября. Кроме того, из Черноморска в Турцию отправится сухогруз Afanasiy Matyushenko с 3 тыс. тонн пшеницы, его выход был запланирован на 30 августа, но не состоялся.

1 сентября Босфор перекрыли из-за севшего на мель судна с украинским зерном. Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул.