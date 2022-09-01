Судно Petrel S с продовольствием с Украины пришвартовалось в порту Амстердам

К порту Амстердам в Нидерландах прибыло судно Petrel S с украинской сельскохозяйственной продукцией. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic, пишет агентство ТАСС.

Сухогруз вышел из порта Черноморска 17 августа и 1 сентября доставил в Нидерланды 18,5 тыс. тонн подсолнечного шрота.

В первой половине августа портал Albanian Daily new сообщил, что судно с шестью тысячами тонн украинского зерна достигло порта Дуррес на Адриатическом побережье Албании.

На прошлой неделе совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из украинских портов трех судов. Они вывезут с украинской территории в общей сложности 72,98 тыс. тонн продовольствия. Сухогруз Karteria доставит 37,5 тыс. тонн пшеницы в Турцию, где ее переработают в муку. Эту партию купила Всемирная продовольственная программа, чтобы доставить в Йемен.

Еще два судна — Peace M и Ash Baltic — вывезут 24,48 тыс. и 11 тыс. тонн кукурузы соответственно и направят в Румынию и Египет.

В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.