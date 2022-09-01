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Курс доллара США достиг максимума за 20 лет на фоне ожиданий повышения ставок ФРС

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Depositphotos

Стоимость американского доллара к основным мировым валютам начала расти на фоне ожидания повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и достигла максимума с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Investing.com.

Индекс DXY, который показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют мира (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка), максимально повышался 1 сентября на 1,02% и достигал отметки в 109,81 пункта к 17:18 (по мск).

К 21:15 (по мск) рост индекс DXY составил 0,81% и показатель был равен 109,58 пункта.

Доллар растет к остальным валютам с пятницы, 26 августа, когда председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил о необходимости и дальше поднимать, в том числе базовую процентную ставку, чтобы контролировать инфляцию.

В июле пресс-служба Минтруда США сообщила, что годовая инфляция в стране по итогам июня выросла до 9,1% против 8,6% в мае. За месяц инфляция разогналась сразу на 1,3%. Показатель роста потребительских цен в первый летний месяц стал максимальным для страны с ноября 1981 года.

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