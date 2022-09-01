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Shell не будет участвовать в новом операторе «Сахалина-2»

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Англо-голландская Shell уведомила правительство Российской Федерации и партнеров по Sakhalin Energy, что не будет участвовать в новом операторе «Сахалина-2» ООО «Сахалинская энергия». Об этом сообщает ТАСС.

В Shell заявили, что не будут получать долю в новом юрлице и оставляют за собой права на все собственные юридические лица. Компания также отметила, что отказ от участия в новом операторе «Сахалина-2» не повлияет на ее способность обеспечивать газом клиентов в соответствии с имеющимися обязательствами.

В Shell отметили, что следят за ситуацией с контрактом на покупку СПГ с проекта.

Ранее японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» на поставку сжиженного природного газа.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

В начале августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин-2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.

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