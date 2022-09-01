Минфин: средняя стоимость экспортной российской нефти Urals снизилась в августе на 4,7%

Средняя стоимость российского экспортного сорта нефти Urals в августе снизилась на 4,7% относительно июля. Информацию об этом пресс-служба Минфина России опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что цена российского сырья сократилась до уровня $74,73 за баррель. Падение почти на 5% связали со снижением цены эталонной североморской нефти Brent и техасской WTI. Почти весь август эти два сорта сырья держались на уровне ниже $100 за баррель.

Согласно данным платформы Investing.com, баррель нефти Brent на 1 сентября к 18:45 (мск) торговался за $93,17 и потерял 2,56% с начала торгового дня. Баррель WTI к тому же времени стоил $87,36, сократившись с утра на 2,29%.

В Минфине отметили, что средняя цена Urals за период с января по август 2022 года составила $82,13, что на 9,9% выше относительно аналогичного периода 2021 года. В августе прошлого года баррель Urals в среднем продавали по цене $68 за баррель.

США пытаются добиться введения потолка цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы России от продажи энергоресурсов. Накануне пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер назвала установление предельной цены на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо.