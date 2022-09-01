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Великобритании предрекли появление миллионов бедных граждан из-за кризиса

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Peter Morrison/AP

В Великобритании число бедных граждан вырастет на три миллиона человек из-за роста стоимости жизни в связи с энергетическим и финансовым кризисом. Об этом свидетельствуют данные доклада аналитического центра Resolution Foundation.

«Абсолютная бедность возрастет с 17 процентов в 2021-22 годах до 22 процентов в 2023-24 годах. Это станет худшим изменением за два года за всю историю наблюдений. Британию ожидает рост числа бедных граждан более чем на 3 миллиона человек — с нынешних 11 миллионов до 14 миллионов человек», — говорится в исследовании.

По словам сотрудницы центра Латиты Трай, в ближайшие два года реальные доходы рядовых домохозяйств сократятся на 3 тыс. фунтов стерлингов. Подорожание энергетики уже сократило доходы британцев на 10%, а cоциальная нагрузка на общество Великобритании может оказаться более мощной, чем во время кризиса 2008 года.

«В ближайшие два года реальные доходы рядовых домохозяйств сократятся на 3 тыс. фунтов стерлингов, еще 3 млн человек могут оказаться в абсолютной нищете», — заявила Трай.

Без необходимых антикризисных мер правительство Великобритании рискует столкнуться и с ростом бедности среди детей и подростков, утверждают в Resolution Foundation.

«Абсолютная детская бедность возрастет с 23 процентов в 2021-22 годах до 31 процента в 2023-24 годах. С ухудшением качества жизни могут столкнуться еще 1 миллион детей», — предостерегли в аналитическом центре.

1 сентября колумнист газеты The Telegraph Аллистер Хит отметил, что Британия из-за недальновидной политики в сфере энергетики рискует оказаться в тяжелой экономической ситуации в ближайшие месяцы. Страна рискует столкнуться с «катастрофическим» уровнем бедности. Последствия, по его мнению, могут быть самыми тяжелыми — вплоть до распада страны.

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