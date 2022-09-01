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Лукашенко ждет, что к вечеру сбудется его сон о крестьянах и миллионах тонн хлебов

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БелТА/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока для школьников сообщил, что в стране было собрано 8 млн 50 тыс. тонн зерна. Теперь белорусский глава ожидает, что приснившийся ему сон о сборе 8,2 млн тонн зерновых колосовых сбудется.

18 августа Лукашенко предрек, что 2022 год станет для сельского хозяйства Белоруссии хорошим в плане урожая. Он также рассказал, что видел предполагаемую итоговую цифру сборов зерна во сне.

«Я ночью во сне вижу 8 млн 200 тыс. тонн. Действительно во сне. Почему-то цифра эта», — утверждал белорусский лидер.

1 сентября Александр Лукашенко заявил, что в стране было собрано 8 млн 50 тыс. тонн зерновых колосовых.

«Наши крестьяне вчера собрали 8 млн 50 тыс. (тонн) хлебов — зерновых колосовых. Скорее всего, сегодня будет ближе к 8 млн 200 тыс. Что называется, сон в руку», — сообщил президент на открытом уроке для школьников.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, созданный на белорусском заводе «Горизонт».

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