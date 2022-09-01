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Большинство россиян покупают школьникам смартфоны не дороже 8 тысяч рублей

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Depositphotos

Большинство родителей школьников младших классов предпочитают покупать для своих детей недорогие модели смартфонов. Их средняя стоимость не превышает 8 тыс. рублей, говорится в исследовании финансовой экосистемы «Юником24», проведенном для «Газеты.Ru».

«Порядка 80% родителей школьников младших классов делают выбор в пользу недорогих моделей. Их средняя стоимость не превышает 8 тыс. рублей. В прошлом году она не превышала 7 тыс. рублей», — сообщили аналитики.

При этом рост стоимости смартфонов, которые покупали школьникам родители в этом году, оказался гораздо ниже увеличения цен на телефоны в розничных магазинах.

«Рост гораздо ниже стоимости самой техники объясняется тем, что многие стали делать выбор в пользу более бюджетных моделей», — уточнили в «Юником24».

Там также отметили, что каждый четвертый родитель предпочел бы отдать свой телефон ребенку, купив себе новый.

31 августа глава Министерства просвещения Сергей Кравцов запретил с 1 сентября использовать смартфоны на уроках. По его словам, так учащиеся не будут отвлекаться на гаджеты. Однако в Национальном родительском комитете в разговоре с «Газетой.Ru» посчитали, что вводить ограничения нужно в каждой школе по решению родителей учащихся, чтобы избежать конфликтов.

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