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В ЕК заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезаны от газа РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Тринадцать стран Евросоюза оказались полностью или частично отрезаны от поставок газа из России. Об этом сообщила заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента, передает РИА «Новости».

«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», — сказала она.

По словам замглавы директората ЕК, риск перебоев в поставках газа «очень сильный и даже становится сильнее».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении уровня заполнения хранилищ газом в 80%.

До этого глава ЕК заявляла, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии. По ее словам, взлет цен на электроэнергию в ЕС продемонстрировал все недостатки рынка электроэнергии в союзе.

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