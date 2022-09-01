В ЕК заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезаны от газа РФ

Тринадцать стран Евросоюза оказались полностью или частично отрезаны от поставок газа из России. Об этом сообщила заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента, передает РИА «Новости».

«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», — сказала она.

По словам замглавы директората ЕК, риск перебоев в поставках газа «очень сильный и даже становится сильнее».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении уровня заполнения хранилищ газом в 80%.

До этого глава ЕК заявляла, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии. По ее словам, взлет цен на электроэнергию в ЕС продемонстрировал все недостатки рынка электроэнергии в союзе.