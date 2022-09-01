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Мосбиржа запланировала возобновление вечерних торгов на фондовом рынке с 12 сентября

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Мосбиржа 12 сентября планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке и утренних торгов — на срочном и валютном. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

«На валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций — 14 часов, на срочном рынке — 15 часов», — сообщается в заявлении.

С 12 сентября торги будут проводиться с 9:50 мск до 23:50 мск. Основная сессия будет доступна участникам с 9:50 мск по 18:50 мск. Она будет состоять из аукциона открытия (9:50 мск — 10:00 мск), торгового периода (10:00 мск — 18:40 мск) и аукциона закрытия (18:40 мск — 18:50 мск). Вечерняя сессия включит в себя: аукцион открытия (19:00 мск — 19:05 мск) и торговый период (19:05 мск — 23:50 мск).

На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из Индекса МосБиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов. На долговом рынке в вечерние часы на основной сессии будут доступны ценные бумаги федерального займа и суверенные еврооблигации Российской Федерации.

31 августа Мосбиржа сообщила, что с 12 сентября запустит торги валютной парой «узбекский сум — российский рубль» (UZS/RUB). Пара будет торговаться на спот-рынке с расчетами «сегодня» и «завтра».

Это решение вписывается в планы торговой площадки, о которых 26 августа заявляла руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова. По ее словам, в настоящее время ведется работа над запуском торгов новыми валютами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его партнеров. Помимо России в ЕАЭС также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

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