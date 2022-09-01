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Handelsblatt: энергетическая война с Россией приведет Польшу к катастрофе

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Изначально Европу привела в восторг стратегия Польши, направленная на достижение полной независимости от российских энергоресурсов, однако впоследствии выяснилось, что такое решение приводит в никуда. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Отмечается, что несколько инфраструктурных польских проектов должны были обеспечить страну этой зимой теплом, однако возникли некоторые преграды, из-за которых Варшава вынуждена обратиться за помощью к Берлину. К такому исходу событий в том числе привел отказ польских властей оплачивать российский газ рублями.

В публикации говорится, что ряд компаний сорвали сделки с Польшей, кроме того, у страны появились разногласия с Норвегией. В Осло четко дали понять, что они рассчитывают на нормальную прибыль, а не собираются заниматься благотворительностью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил изменить механизм формирования цен на энергию в Европе, сделав его независимым от российского газа

https://www.handelsblatt.com/politik/gasversorgung-polen-steht-im-winter-ohne-gas-da-muss-deutschland-einspringen-/28637330.html

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